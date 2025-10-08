Жителя Челябинской области будут судить за 103 случая кредитных краж

В Челябинской области 20-летний молодой человек обвиняется в серии преступлений — 103 эпизодах хищения денег у граждан путем оформления на них кредитов. По данным URA.RU , пострадавшими признаны 37 человек и девять кредитных организаций.

«С декабря 2023 года по март 2024 года злоумышленник посредством сети Интернет незаконно добывал информацию о пользователях абонентскими телефонными номерами, привязанными к онлайн-сервисам», — сообщили в пресс-службе областного главка.

Общая сумма полученных злоумышленником займов достигла 600 тысяч рублей. После задержания в отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по факту кражи и неправомерного доступа к компьютерной информации. Расследование завершено, материалы направлены в Калининский районный суд Челябинска.