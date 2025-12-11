Жители Волховского района Ленобласти пожаловались на резких запах из-за нечистот у реки Волхов

В Волховском районе Ленинградской области зафиксировано экологическое происшествие: жители жалуются на неприятный запах и потемнение воды в реке Волхов. Комитет государственного экологического надзора Ленобласти проводит проверку, исследуя состояние водоема и собирая пробы воды, написал 47news.ru .

Первоначальные выводы специалистов указывают на то, что в воду попадают стоки из-за неисправностей в работе канализационной насосной станции. Для подтверждения выводов назначена экспертиза, которая установит конкретные причины загрязнения и причастные к этому сети, сообщил сайт rosbalt.ru.

В октябре текущего года в Ленинградской области уже происходили аналогичные инциденты: река Охта подверглась сильному загрязнению из-за аварийных сбросов через выпускные сооружения «Водоканала». Вода в реке была насыщена аммиаком, нефтепродуктами и взвесями, что привело к превышению установленных норм содержания загрязняющих веществ.