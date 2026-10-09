Жители Тульской области оформили свыше восьми тысяч госуслуг в сентябре

Жители Тульской области за прошлый сентябрь направили 8 534 заявления через портал «Госуслуги 71». Самой востребованной услугой стало получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов, сообщил сайт «ТСН24» со ссылкой на региональное министерство цифрового развития и связи.

На выдачу разрешений для охоты пришлось 3 017 обращений. Также среди популярных услуг оказались предоставление сведений о ГИА и результатах ЕГЭ (1 196 заявлений), выдача справок о проживании или работе в зоне радиоактивного загрязнения в Щекинском районе (659), оформление дополнительных мер соцподдержки (457) и запись на прием в ведомства (246).