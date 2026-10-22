Жители Северного полушария увидят звездопад Лео Минориды в ночь на 24 октября

В пик активности после полуночи ожидается около двух метеоров в час, однако известны случаи внезапных всплесков. По словам Бурмистрова, Лео Минориды называют «парадоксальным» звездопадом из-за сочетания низкой интенсивности и редких, но заметных всплесков. Название потока связано с созвездием Малого Льва (Leo Minor), где находится его радиант, а родительским телом является комета C/1739 K1, открытая итальянским астрономом Эустахио Дзанотти 28 мая 1739 года в Болонской обсерватории.

Метеоры движутся со скоростью около 62 километров в секунду, оставляя длинные яркие следы. В 2015 году их количество достигало 13 в час, а в 2023 году — около 10. Нестабильность объясняется кометным шлейфом: при прохождении Земли через плотный сгусток пыли интенсивность резко возрастает. Как отметил ученый, между открытием родительского тела и обнаружением самого звездопада прошло более двух веков — лишь в 1959 году исследователи впервые выделили Лео Минориды как самостоятельный поток. Наблюдать поток можно только из Северного полушария.