Жители России выпили свыше 2,1 млн литров лимонада за минувший летний сезон

За минувший летний сезон жители России выпили свыше 2,1 миллиона литров лимонада. Об этом телеканалу «Москва 24» сообщили представители онлайн-ретейлера «Самокат». Аналитики компании-производителя натуральных напитков без сахара Lapochka подсчитали, что за три месяца покупатели заказали 6,5 миллиона банок прохладительных напитков.

Самым востребованным вкусом сезона оказался яблочный шорли (более 335 тысяч литров), на втором месте с небольшим отрывом расположился напиток с грейпфрутом и лимоном (324 тысячи литров). Потребители также активно экспериментировали: спрос на экзотические сочетания вырос на 67%. Среди них выделились ананас с личи, гуава с каффир-лаймом, арбуз с мелиссой и манго с чили.

Общий интерес к крафтовым лимонадам увеличился в 2,8 раза, что подтверждается данными ретейлера. При этом классические вкусы не теряют позиций — продажи тархуна прибавили 88,6%. Отдельным трендом стали напитки, имитирующие вино и коктейли. За три месяца россияне приобрели свыше 35 тысяч литров лимонада со вкусом рислинга, а реализация безалкогольного вина выросла в 4,2 раза год к году: спрос на пино-нуар увеличился в 3,7 раза, а на игристые варианты — в 2,7 раза.