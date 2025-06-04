Жители Петербурга совершили 1,5 млн поездок через виртуального «Подорожника»

Сервис для оплаты проезда в общественном транспорте стал популярным среди жителей Санкт-Петербурга. Приложение скачали уже 180 тысяч человек. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на представителей комитета по транспорту.

Ежедневно более 20 тысяч пассажиров выбирают виртуальный «Подорожник» для оплаты своих поездок. С момента запуска услуги было совершено 303,4 тысячи успешных пополнений электронных билетов. Общее количество поездок, оплаченных через виртуальный «Подорожник», превысило 1,5 миллиона.

«С нашим приложением вы можете легко и быстро приобретать билеты, где бы вы ни находились. Просто скачайте его, зарегистрируйтесь и пополните баланс в несколько кликов. Нет необходимости активировать билет — он всегда готов к использованию», — цитирует Комтранс газета «Петербургский дневник».

Сервис начал работу 7 марта. Ранее сообщалось, что с 28 мая в Петергофе можно оформить льготный проездной билет.