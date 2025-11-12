Жители Петербурга собрали более трех тонн старой одежды на переработку

Жители Санкт-Петербурга активно сдают старую одежду в специальные контейнеры, установленные на городских вокзалах. С начала года горожане уже передали на переработку свыше 3,7 тонны вещей, сообщил « Петроград ».

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, наибольшее количество одежды поступило на Московский вокзал — 916 килограммов. На втором месте — Витебский вокзал с 841 килограммом. Балтийский, Ладожский и Финляндский вокзалы собрали 743, 724 и 497 килограммов соответственно.

После сбора вещи отправляют в специализированный центр для сортировки. Одежду в хорошем состоянии повторно используют, а непригодную для ношения перерабатывают для дальнейшего использования в производстве.