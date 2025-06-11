Жители Петербурга смогут насладиться хорошей погодой без дождей в праздничные выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в разговоре с сайтом «ФедералПресс» заявил, что дожди в городе прекратятся в ближайшие дни. Температура воздуха поднимется выше +20 градусов.

«Повышается температура воздуха за +20 градусов, прекращаются в ближайшие дни осадки, так что все складывается на выходные очень удачно», — сказал Александр Колесов.

Он также отметил, что средняя температура за первую декаду июня была +15,2 градуса. Дождей выпало много, а солнечных дней — меньше обычного. В День России, 12 июня, осадки будут кратковременными, а температура воздуха составит около +20 градусов.