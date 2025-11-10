Жители отдаленных районов Якутии заготавливают речной лед для питья талой воды

Связано это с отсутствием водопровода в удаленных регионах региона и экстремальной погодой, где зимы продолжаются до пяти месяцев. Местные утверждают, что ледовая вода полезна, ведь она очищена естественным путем и отличается мягкостью и чистотой.

Сейчас процесс облегчился благодаря бензопилам, позволяющим нарезать крупные куски льда, сохраняя чистоту продукта. Семьи заготавливают около сотни блоков каждый сезон, используя их в течение всей зимы.

«Во-первых, это природно очищенная вода. Она очень полезная, мягкая, к кристально чистая, без бактерий. Самый крутой фильтр – это природный фильтр», — отметил заготовщик льда Вадим Берестов.

Однако врачи предупреждают, что постоянное употребление талой воды опасно нехваткой важных микроэлементов, что негативно сказывается на состоянии зубов и организма в целом.