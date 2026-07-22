Жители Нижнего Новгорода узаконили по амнистии около 500 гаражей

В Нижегородской области продолжается активная реализация программы «гаражной амнистии». По данным регионального управления Росреестра, с начала 2026 года жители оформили в собственность 487 гаражей и зарегистрировали 1027 земельных участков под ними общей площадью 31 306,5 квадратных метров, написало НИА «Нижний Новгород» .

Если рассматривать более длительный период, то с момента старта программы (с 1 сентября 2021 года по 1 июля 2026 года) жители региона оформили уже 3660 гаражей и 8619 земельных участков, общая площадь которых превысила 324 464 квадратных метра. Ранее Госдума приняла решение продлить действие этой программы до 2031 года.

Руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн прокомментировала ситуацию, призвав граждан не откладывать оформление документов. Она подчеркнула, что продление амнистии до 2031 года снимает временные ограничения, однако собранные документы лучше оформлять сразу. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя от возможных имущественных споров в будущем.