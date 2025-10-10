Жители Нижнего Новгорода помогли выявить 200 пьяных водителей с начала года

За девять месяцев 2025 года на круглосуточный номер «112» от жителей Нижнего Новгорода поступило 912 сообщений о нетрезвых водителях. По этим заявлениям удалось задержать 200 пьяных автомобилистов. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу, полковник полиции Валерий Иванов, его слова привело ИА «Время Н».