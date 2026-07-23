Жители Нижнего Новгорода поделились причинами, по которым они не стремятся обзавестись дачей

Некоторые известные жители Нижнего Новгорода поделились с ИА «Время Н» причинами, по которым они не стремятся обзавестись дачей.

Председатель Нижегородского отделения «Союза возрождения родословных традиций» Татьяна Грачева призналась, что не чувствует желания заниматься дачным хозяйством.

«Мне хватает двора, где я сажаю цветы. А потом у меня много друзей с дачей. Обязательно к ним езжу отдыхать», — рассказала она.

Лидер рок-группы Chcalov Данила Чирьев вспомнил, что раньше у него была дача, где он выращивал овощи. Сейчас его новая спутница жизни не одобряет идею владения таким участком. Чирьев отметил, что большинство знакомых посещает дачи родителей-пенсионеров лишь для отдыха и развлечений, таких как баня и приготовление шашлыков.