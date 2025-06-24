Жители Нижнего Новгорода назвал Приокский район лучшим для жизни
Приокский район Нижнего Новгорода победил в рейтинге лучших районов города. В опросе приняло участие почти 2,5 тысячи человек, написал сайт newsnn.ru.
Итоги голосования распределились следующим образом:
- Первое место занял Приокский район, собрав 30% голосов.
- Второе место досталось Московскому району с 21% голосов.
- Третье место заняло Центральный район с 13% голосов.
Продолжили рейтинг Автозаводский район (12%), Советский район (6%), Сормовский район (6%), Ленинский район (4%), Канавинский район (3%). Кстовский район набрала 2% голосов, а оставшиеся 3% участников опроса предпочли вариант «против всех».
Голосование позволило выявить предпочтения жителей и оценить преимущества каждого района города, исходя из критериев качества жизни, экологии, транспортной доступности и инфраструктуры.