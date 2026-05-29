Жители Ленобласти выберут проекты благоустройства на 2027 год

Жители Ленинградской области могут выбрать дизайн-проект для благоустройства одной из 34 территорий в 2027 году. Сделать это можно до 12 июня, сообщили Piter.TV в пресс-службе региональной администрации.
Для голосования предусмотрены разные способы: специальная платформа, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», чат-бот и помощь волонтеров.
По информации властей, свой выбор уже сделали 134 405 жителей региона. В администрации подчеркнули, что будут благоустроены именно те пространства, которые получат наибольшую поддержку граждан.
