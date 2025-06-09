Жители Ленинградской области первыми получили возможность покупать сим-карты в МФЦ

Сим-карты МегаФона начали продавать в многофункциональных центрах. В пилотном режиме этот проект отрабатывают в Ленинградской области, где до конца июня он охватит более 40 МФЦ региона.

Актуальным такое предложение стало после того, как в силу вступила новая редакция закона «О связи». В частности, иностранцам теперь необходимо сделать нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, получить СНИЛС, завести аккаунт на «Госуслугах» и сдать биометрию.

«Значительная часть иностранных граждан прибывает в нашу страну всего на два-три месяца и зачастую просто не имеет возможности пройти все необходимые процедуры для активации контрактов», — рассказал директор департамента оператора по развитию Игорь Глебов.

Чтобы получить СНИЛС, необходимо посетить МФЦ или отделение Социального фонда России, а для сдачи биометрии необходимо прийти в банк. Проведение всех процедур может занять до 14 дней. Совместный проект оператора и МФЦ Ленобласти позволит сократить эти сроки, потому что теперь оформить все документы можно в одном окне. В будущем МегаФон планирует распространить сотрудничество с центрами госуслуг на все регионы страны.