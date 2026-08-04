Жители Кубани не смогут увидеть солнечное затмение 12 августа

Затмение произойдет 12 августа с 18:34 до 22:58, но наблюдать его смогут лишь жители нескольких регионов России. В Краснодарском крае явление не будет заметно из-за особенностей расположения полосы затмения, написала «Кубань 24» .

Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов пояснил, что полную фазу смогут увидеть жители, близкие к Таймыру и на самом Таймыре. Частично затмение будет видно в Архангельске и Мурманске, где закроет 80% Солнца, а также в Санкт-Петербурге. В Москве Луна перекроет не менее 10% солнечного диска.

По словам астронома, в Краснодаре вечером 12 августа будет темно, и для наблюдения за явлением это не лучшие условия. Красноватый оттенок зари останется только в северо-западной части города. Следующее полное затмение в Краснодаре ожидается летом 2030 года.