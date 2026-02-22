Жители Краснополянского обсудили вопросы содержания дорог и качества водоснабжения с главой Черняховского округа

В поселке Краснополянское прошла встреча местных жителей с главой Черняховского муниципального округа Виктором Вобликовым. В обсуждении приняли участие представитель «Водоканала», председатель Совета депутатов Александр Багамаев, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Харитонов и главный врач Черняховской ЦРБ Виктор Гродницкий, написали «Государственные новости» .

На встрече жители подняли вопросы о содержании дорог, качестве и стабильности водоснабжения, организации ритуальных услуг и работе общественного транспорта. Глава округа Виктор Вобликов заверил, что по каждому обращению даны разъяснения и обозначены дальнейшие шаги.

Особое внимание уделили ситуации с водоснабжением. По итогам обсуждения принято решение о строительстве новой станции водоснабжения в 2026 году.

Виктор Вобликов заявил, что профильным службам даны поручения с указанием сроков исполнения. Также он сообщил, что встречи с жителями округа будут проводиться регулярно.