Жители Краснодара увидят редкое астрономическое явление в конце мая

В конце мая жители Краснодара смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — второе полнолуние за месяц. Кроме того, их ждет несколько ярких сближений Луны с планетами, написали «Краснодарские известия» .

Основатель астроклуба «Вега» Андрей Коршиков сообщил, что май подарит любителям астрономии возможность увидеть два полнолуния. Первое уже состоялось 1 мая, а второе ожидается 31 мая. Спустя несколько часов после второго полнолуния Луна достигнет самой дальней точки своей орбиты — апогея.

Коршиков предложил интересный эксперимент: «Можно сфотографировать спутник нашей планеты в этот день, а в декабре повторить снимок, когда Луна во время полнолуния будет в ближайшей точке к Земле, и сравнить, как меняются видимые размеры Луны».

Так, 18 и 19 мая тонкий серп Луны окажется вблизи Венеры, что предоставит отличный шанс для любителей астрономии сделать необычные снимки. С 8 по 13 июня на предрассветном небе убывающая Луна пройдет рядом с Марсом и Сатурном. А 9 июня Юпитер и Венера визуально окажутся на минимальном расстоянии друг от друга.

К середине июня к этим планетам на вечернем небе присоединится Меркурий. Андрей Коршиков подчеркнул, что для наблюдения понадобится открытый западный горизонт. Это даст краснодарцам возможность от заката до рассвета увидеть все планеты, известные людям с древних времен.