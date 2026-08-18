Жители Кировской области рассказали о заработках на сборе лесных ягод

Жители северных районов Кировской области зарабатывают на сборе лесных ягод. Они начинают работу в четыре утра и продолжают до заката. Один из сборщиков, Костя, рассказал KP.RU , что зарабатывает на сборе черники. Он привез в Киров 100 килограммов черники, собранной за два дня. Заготовитель Иван Федоров принимает ее по 230 рублей за килограмм.

По словам Кости, главное — найти подходящее место. Ягода любит свет, но не солнцепек. Идеально — опушка, где утром есть роса, а днем появляется тень.

Нынешний год оказался менее урожайным на чернику, объемы сбора уменьшились в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Тем не менее заготовители надеются на бруснику и клюкву.

Максим Осколков, предприниматель и заготовщик, начал работать с ягодой еще в начале 2000-х годов. Он заметил, что собирать ее может не каждый. Некоторые могут собрать десятки килограммов из леса даже в «голодный» год.

Заготовители сталкиваются с проблемами сбыта и нехватки оборотных средств. Юрий Рудаков, президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс», объяснил, что у заготовителей часто нет достаточных денег, чтобы сразу заплатить сборщикам ягод. Льготное кредитование Минсельхоза на закупку дикоросов доступно не во всех регионах.

Российская ягода уникальна и может завоевать рынок при поддержке государства и доступных кредитах.