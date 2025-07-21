Жители Кемеровской области стали реже брать ипотеку с начала 2025 года

В Кемеровской области заметно снизилось количество выданных ипотечных кредитов за январь–май 2025 года. Согласно исследованию РИА «Новости» , показатель упал на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На тысячу трудоспособных жителей региона приходится чуть более 11 ипотечных договоров, что выводит область на 62-ю позицию в рейтинге регионов России. Наибольшее число ипотечных сделок фиксируется в республиках Тыва, Бурятия и Тюменская область, где коэффициенты выдачи кредита намного выше, написал сайт vse42.ru.

Средняя сумма ипотечного займа в Кемеровской области составляет 3,38 миллиона рублей, что существенно ниже московских показателей и областей Центрального Федерального округа. Самые высокие показатели зафиксированы в Москве, Подмосковье и Калмыкии, тогда как минимальные суммы наблюдаются в Ингушетии, Чеченской республике и Алтае.

Исследование подтверждает региональные различия в доступности жилищного кредитования и уровне платежеспособности населения.