Жители Казани пожаловались на любителей экстрима, которые не дают купаться в Казанке

В Казани любители водных развлечений на гидроциклах стали источником беспокойства для местных жителей, предпочитающих отдыхать на берегах реки Казанка. Активизация водного спорта обусловлена началом лета и повышением температуры воздуха, написал сайт inkazan.ru .

Люди, выбирающие спокойный отдых на пляже, сталкиваются с постоянными движениями гидроциклов, водители которых нередко подъезжают вплотную к отдыхающим. Участники бесед в социальных сетях выражают негодование, подчеркивая, что такие действия могут представлять угрозу для жизни окружающих.

Жалобы сосредоточены на шумности двигателей, загрязненности воды и повышенной опасности, связанной с близкими маневрами судов. Проблематика находит отклик среди общественности, что стимулирует дебаты о необходимости регламентации пользования водной территорией.