Жители Карелии выступили против создания форелевой фермы из-за тревоги за экологию

В Медвежьегорском районе Карелии планируется строительство форелеводческой фермы. Местные жители и ученые выражают опасения по поводу возможного ухудшения экологической обстановки на реке Кемь. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Жители поселка Ламбасручей обратились к министру сельского хозяйства республики Ольге Палкиной с просьбой не размещать рыбоводческий участок на реке. Они опасаются, что вода станет грязной и непригодной для употребления.
Активисты собрали более 700 подписей против разведения форели на реке Кемь. Три человека из поселка Ламбасручей подали в суд на региональный минсельрыбхоз.
Эколог, гидролог и член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что создание форелевых ферм опасно для экологии. Он подчеркнул, что подобные предприятия наносят огромный вред пресноводным объектам.
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