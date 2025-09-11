Жители Качканара сравнили новый «Памятник ветрам» с фекалиями

В городе Качканаре Свердловской области установили «Памятник ветрам», который жители сравнили с фекалиями. Об этом написали в группе «Город Качканар» во «ВКонтакте» .

Арт-объект серого цвета, около шести метров высотой, установили на въезде в город. В местных группах жители сравнили памятник с кучей фекалий, в которую воткнули скелет селедки.

Директор городского архива Михаил Титовец в ответ сравнил «Памятник ветрам» с Эйфелевой башней. Он напомнил, что парижане тоже сначала тоже не принимали объект, ставший символом города.

Глава муниципалитета Андрей Ярославцев пояснил журналистам, что композицию еще не закончили. Памятник дополнят каменным оформлением и подсветкой.

До этого рязанские власти раскритиковали кривой памятник за миллионы рублей с нахимовцем и девушкой, которая выглядит полуобнаженной.