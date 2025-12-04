Жители Хабаровского края предложили подкармливать амурских тигров свининой

Жизнь в небольшом городке редко заставляет задуматься о внезапной встрече с диким зверем, особенно с таким опасным, как тигр. Однако для жителей 39 поселков Хабаровского края каждый выход на улицу превращается в своеобразный квест, ведь там нередко встречаются амурские тигры. Местные жители задумались о способах возвращения тигров в родные леса и придумали оригинальный способ — подкормить их свининой, написал сайт transsibinfo.com .

Однако специалисты-охотоведы поспешили напомнить, что тигры — прирожденные охотники, предпочитающие исключительно свежее мясо, добытое собственным трудом.

Любовь тигров к свежей добыче настолько велика, что лежащее на лесной поляне мясо не привлечет их интереса. Скорее всего, они предпочтут отправиться в ближайший поселок, где найдется аппетитная свинья, еще бегающая и визжащая. Такая динамика добавляет азарта и интереса к охоте, что и привлекает тигров в людские поселения.

Таким образом, простая подача мяса не решит проблему вторжения тигров в деревни, и местным властям придется искать более эффективные меры для охраны как людей, так и животных.