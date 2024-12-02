Жителей Уфы предупредили о гололедице на дорогах 3 декабря

Во вторник, 3 декабря, в Республике Башкортостан ожидается теплая погода с редкими прояснениями. Местами возможны осадки в виде мокрого снега. Об этом передает сайт mkset.ru со ссылкой на специалистов Башгидромета.

Синоптики посоветовали жителям Уфы соблюдать повышенную осторожность на дорогах из-за образования гололедицы. Во второй день рабочей недели ветер будет будет дуть в западном направлении со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночная температура составит от -1 до -6 градусов, днем воздух прогреется от -4 до 0 градусов. Автомобилистов попросили выбирать скоростной режим и держать дистанцию с учетом погодных условий.