Жителей Удмуртии предупредили о сильном ветре с порывами до 18 м/с

В Удмуртии в четверг, 31 октября, ожидается ненастная погода с сильным ветром. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС республики.
Там предупредили, что на территории всего региона будет ветренная погода с порывами до 18 метров секунду. Местных жителей призвали соблюдать осторожность, избегать шатких конструкций и плотно закрывать окна.
Автомобилистам также рекомендовали сосредоточиться на собственной безопасности, а также не парковать авто под деревьями и опорами ЛЭП.
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