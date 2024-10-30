Жителей Удмуртии предупредили о сильном ветре с порывами до 18 м/с

В Удмуртии в четверг, 31 октября, ожидается ненастная погода с сильным ветром. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС республики.

Там предупредили, что на территории всего региона будет ветренная погода с порывами до 18 метров секунду. Местных жителей призвали соблюдать осторожность, избегать шатких конструкций и плотно закрывать окна.

Автомобилистам также рекомендовали сосредоточиться на собственной безопасности, а также не парковать авто под деревьями и опорами ЛЭП.