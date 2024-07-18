Жителей Удмуртии предупредили о предстоящем густом тумане

Густой туман с ухудшением видимости 500 метров и менее местами накроет Удмуртию ночью и утром 19 июля. Об этом сообщил сайт Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.

Жителей региона попросили проявить особую внимательность на дорогах. Водителям важно не забывать про соблюдение дистанции и скоростного режима. Пешеходов призвали выбирать одежду со светоотражающими элементами.

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