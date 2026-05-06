Жителей Тульской области предупредили о похолодании до +12 градусов

Несмотря на аномально теплую погоду в середине недели, уже с пятницы в Тульскую область начнет поступать арктический воздух. Об этом сообщила «ТСН24» со ссылкой на данные центра «Фобос».

По прогнозам синоптиков, резкое похолодание ожидается в выходные. В субботу, 9 мая, температура воздуха составит всего +14…+16 градусов. Еще холоднее станет 10 мая — до +12 градусов.

Кроме того, именно 10 мая прогнозируется самый дождливый день за выходные: по оценкам специалистов, в регионе может выпасть до 13,6 миллиметра осадков.