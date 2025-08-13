Жителей Тюменской области предупредили о ливнях с крупным градом

В ближайшее время погода в Тюменской области значительно ухудшится. Местных жителей предупредили о приближении сильных грозовых явлений, проливных дождей и шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщил nashgorod.ru со ссылкой на местный филиал Обь-Иртышского управления УГМС

По данным синоптиков, прогнозируются интенсивные осадки в виде крупного града. Такие условия сохранятся до конца сегодняшнего дня, 13 августа.

В административном центре первые признаки ухудшения погоды проявятся ближе ко второй половине дня. В период активного дождя выпадет около восьми миллиметров осадков. Температура воздуха в этот период установится на отметке +18…+23 градуса.

