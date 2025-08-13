Жителей Тюменской области предупредили о ливнях с крупным градом

В ближайшее время погода в Тюменской области значительно ухудшится. Местных жителей предупредили о приближении сильных грозовых явлений, проливных дождей и шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщил nashgorod.ru со ссылкой на местный филиал Обь-Иртышского управления УГМС