Жителей Тюмени пригласили в музей имени Словцова на выставку Пикассо

В ближайшее воскресенье, 14 сентября, музей имени Словцова приглашает всех желающих посетить выставку, посвященную творчеству великого художника Пабло Пикассо. Уникальная коллекция, состоящая из более 100 работ, принадлежащих частному владельцу Павлу Башмакову, представлена в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, написал сайт nashgorod.ru .

Особое внимание уделено графическим работам Пикассо, иллюстрирующим произведения выдающихся писателей и поэтов. Среди экспонатов посетители увидят гравюры к знаменитым «Метаморфозам» древнеримского поэта Овидия, офортные композиции к роману французского классика Оноре де Бальзака «Неведомый шедевр» и оригинальную серию иллюстраций к поэзии Пьера Реверди.

Экспозиция сопровождается мультимедийными материалами, раскрывающими историю создания каждой серии. Эта масштабная культурная инициатива даёт жителям Тюмени уникальную возможность познакомиться с работами признанного мастера живописи и графики, оказавшего колоссальное влияние на искусство прошлого столетия.