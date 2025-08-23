Жителей Тюмени предупредили о похолодании с 26 августа

Предстоящие выходные в Тюмени порадуют местных жителей летней погодой, однако затем в город придут холода. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные метеорологического ресурса Gismeteo.

В воскресенье, 24 августа, максимальная температура достигнет отметки в +25 градусов, а в понедельник, 25 августа, воздух прогреется до +27 градусов. Начиная со вторника, 26 августа, столбики термометров начнут снижаться.

Последние четыре дня августа ожидаются дождливыми с грозами. В сентябре прогнозируется пасмурная погода, однако обильных осадков в первых двух декадах месяца не предвидится.