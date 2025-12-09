Жителей Тюмени предупредили о мощной магнитной буре класса G3
Геофизики предупредили, что в период с 9 по 10 декабря Тюменскую область ожидает геомагнитная буря уровня G3, пик которой придется на вторую половину вторника. Ученые из Института космических исследований РАН отмечают, что такие бури происходят редко и могут оказывать негативное влияние как на самочувствие людей, так и на работу технических устройств, написал сайт nashgorod.ru.
Вспышка на Солнце, произошедшая ночью, имела мощность класса M8.1 и сопровождалась выбросом корональной массы, направленным непосредственно к Земле. Этот фактор повышает вероятность сильной геомагнитной бури.
Врачи рекомендуют метеозависимым людям обращать внимание на свое самочувствие и при необходимости предпринимать меры предосторожности. Геомагнитные бури могут вызывать головную боль, усталость, головокружение и другие неприятные симптомы.