Жителей Тюмени предупредили о мощной магнитной буре класса G3

Геофизики предупредили, что в период с 9 по 10 декабря Тюменскую область ожидает геомагнитная буря уровня G3, пик которой придется на вторую половину вторника. Ученые из Института космических исследований РАН отмечают, что такие бури происходят редко и могут оказывать негативное влияние как на самочувствие людей, так и на работу технических устройств, написал сайт nashgorod.ru.