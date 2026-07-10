Жителей Тюмени предупредили о дождливых выходных

Метеорологи предупредили о предстоящих дождях в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Gismeteo.

По данным метеосервиса, ливень начнется в пятницу, 10 июля, и продлится до конца субботы. За это время выпадет около 22 миллиметров осадков, что составляет почти треть от месячной нормы.

Согласно прогнозу, в пятницу в областной столице ожидается дождь с грозой и туманом. Температура воздуха поднимется до +26 градусов, а ночью опустится до +22 градусов.