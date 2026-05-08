Жителей Татарстана предупредили о дождях и грозах 9 мая

В ближайшие три дня погода в Татарстане будет меняться очень быстро — от летней жары до заметного похолодания и даже заморозков. Об этом сообщил Inkazan.ru .

В пятницу, 8 мая, днем будет по-летнему тепло: температура воздуха составит +25…+30 градусов. А вот 9 мая начнется с небольшого дождя и грозы, но к обеду осадки прекратятся. Температура воздуха заметно снизится: ночью будет +6…+11 градусов, днем — +11…+16 градусов.

В воскресенье, 10 мая, дачников ждет неприятный сюрприз. Ночью температура опустится до 0…+5 градусов, а в низинах и на открытых участках возможны заморозки до −1 градуса.