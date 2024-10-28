Жителей Свердловской области предупредили о снегопадах

Сотрудники Уральского Гидрометцентра предупредили жителей Свердловской области о надвигающихся снегопадах 1 ноября. Об этом написал сайт Ura.ru .

Под влияние нового циклона попадет вся западная часть Свердловской области. На крайнем севере, по данным специалистов, выпадут обильные осадки в виде снега. Юго-восточные районы осадки обойдут стороной. В самом Екатеринбурге осадков будет меньше и выпадать они будут преимущественно в виде мокрого снега.

В уральской столице температура воздуха днем ожидается в районе +2, +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минусовых значений, говорится в сообщении.