Жителей Свердловской области предупредили о надвигающемся циклоне с дождями и грозами
На Свердловскую область надвигается циклон, которые принесет с собой непогоду в четверг и пятницу. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на блогера-естествоиспытателя Алексея Пулина.
Он рассказал, что в четверг погода сильно испортится. Циклон придет в Свердловскую области с северо-запада.
«Воздушная масса в регионе станет неустойчивой, ожидаются кратковременные ливневые дожди и возобновление грозовой активности», — объяснил Путин.
Он добавил, что, несмотря на непогоду, будет тепло. Столбики термометра поднимутся до отметки +28 градусов.