Жителей Свердловской области предупредили о надвигающемся циклоне с дождями и грозами

На Свердловскую область надвигается циклон, которые принесет с собой непогоду в четверг и пятницу. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на блогера-естествоиспытателя Алексея Пулина.

Он рассказал, что в четверг погода сильно испортится. Циклон придет в Свердловскую области с северо-запада.

«Воздушная масса в регионе станет неустойчивой, ожидаются кратковременные ливневые дожди и возобновление грозовой активности», — объяснил Путин.

Он добавил, что, несмотря на непогоду, будет тепло. Столбики термометра поднимутся до отметки +28 градусов.

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