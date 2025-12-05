Жителей Свердловской области предупредили о морозах с 8 декабря

Жителей Свердловской области предупредили о похолодании, которое последует за аномально теплыми выходными. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Как пояснили синоптики, циклон не позволяет холодному фронту продвинуться южнее, поэтому территория области пока не подверглась похолоданию.

В выходные, 6 и 7 декабря, столбики термометров не опустятся ниже 0…-3 градусов. Однако уже в понедельник, 8 декабря, по Екатеринбургу ударят морозы. Ожидаются температуры около -20 градусов ночью и -15 днем.