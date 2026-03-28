Жителей Ставрополя предупредили о затяжном периоде дождей

В начале выходных в Ставрополе начнется период проливных дождей, который продлится восемь дней подряд. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на данные «Гисметео».

Дожди в краевой столице стартуют 28 марта — в этот день выпадет 4,7 миллиметра осадков. Кроме того, 29 марта к ливню добавится туман.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются 30 марта. Дожди прекратятся 5 апреля. В этот день в Ставрополе будет облачно с прояснениями, а уже 6 апреля погода станет ясной.