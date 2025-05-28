Жителей Сибири предупредили о надвигающихся заморозках

В ближайшие дни в Сибири прогнозируется похолодание, сильный ветер и снегопад. Об этом в разговоре с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, заморозки ожидаются 28–29 мая на территории нескольких регионов Сибири. Столбики термометра в Туве могут опуститься до -2 градусов, в Алтайском крае — до -3, а в Новосибирской области — до -4. Еще холоднее будет на Алтае, в Кемеровской области, в центральной зоне Красноярского края и в Хакасии — там ожидается до -7 градусов.

Похолодание будет осложняться сильными осадками, в некоторых местах может быть и крупный град, и дождь, и мокрый снег. Кроме того, порывы ветра в регионе могут достигнуть 22-25 метров в секунду (а на Байкале — и 36 метров в секунду).

Ранее Роскосмос опубликовал спутниковые снимки, на которых видны заморозки в Новосибирской области.