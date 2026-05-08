Жителей Самарской области предупредили о похолодании в выходные

В ближайшие выходные в Самаре и области дневная температура воздуха понизится до +16 градусов. Такой прогноз дали в Приволжском УГМС, сообщил сайт «ВолгаНьюс.РФ» .

В субботу, 9 мая, в регионе сохранится переменная облачность, дождей не ожидается. Ветер — северо-западный, 7–12 метров в секунду, местами порывы до 15–18 метров в секунду. Ночью будет +8…+13 градусов, днем — +15…+20 градусов.

В воскресенье, 10 мая, прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер — северный, 5–10 метров в секунду. Ночью температура опустится до +1…+6 градусов, днем воздух прогреется до +11…+16 градусов.