Жителей Ростовской области предупредили о снегопаде и тумане в начале февраля

Февраль принесет в Ростовскую область мокрый снег, гололед и туман. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на данные синоптиков.

В административном центре в начале месяца осадки маловероятны. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +6 градусов. В некоторых районах области возможны туман, гололедица и изморозь. Температура в течение суток будет варьироваться от -3 до +8 градусов.

Уже 2 февраля в Ростове ожидаются дожди, а в регионе — мокрый снег. Утром область окутает туман, дороги покроются льдом. Ночная температура будет колебаться от -2 до +5 градусов, а днем воздух прогреется до +8.