Жителей Ростовской области предупредили о сильных дождях на выходных

В ближайшие выходные в Ростовской области пройдут сильные дожди. По данным Северо-Кавказского УГМС, порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду, написала rostovgazeta.ru .

В северной части региона столбики термометров будут показывать не более +5, +7 градусов. В Сасльском, Песчанокопском и других районах воздух прогреется до +10 градусов.

В донской столице в субботу и воскресенье, 19 и 20 октября, похолодает до +6 градусов.