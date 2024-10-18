Жителей Ростовской области предупредили о сильных дождях на выходных
В ближайшие выходные в Ростовской области пройдут сильные дожди. По данным Северо-Кавказского УГМС, порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду, написала rostovgazeta.ru.
В северной части региона столбики термометров будут показывать не более +5, +7 градусов. В Сасльском, Песчанокопском и других районах воздух прогреется до +10 градусов.
В донской столице в субботу и воскресенье, 19 и 20 октября, похолодает до +6 градусов.
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