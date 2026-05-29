Жителей Ростовской области предупредили о нестабильной погоде на выходных

В Ростовской области в последние весенние дни, с 29 по 31 мая, ожидается нестабильная погода. По прогнозам синоптиков, в регионе будет довольно прохладно, температура воздуха опустится до +3 градусов ночью и не превысит +20-21 градуса днем. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru .

В пятницу в Ростове-на-Дону прогнозируется дождь с грозой, а ветер усилится до 18 метров в секунду. Максимальная температура составит около +20 градусов. В целом, в области также ожидаются дожди и грозы, что делает погоду особенно неприятной.

В субботу и воскресенье в Ростове продолжатся дожди и грозы, а температура станет еще ниже: от +9 до +16 градусов. Ночью температура может опуститься до +3 градусов, а днем не поднимется выше +18-19 градусов. Также в некоторых районах региона ожидается туман, что дополнительно усложнит погодные условия.