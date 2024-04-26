Жителей Ростова–на-Дону предупредили о похолодании с 30 апреля | 360°

Общество 26 апреля 2024, 14:17 Жителей Ростова–на-Дону предупредили о похолодании с 30 апреля

Читать 360 в

Во вторник, 30 апреля, в Ростове-на-Дону ожидается небольшое похолодание. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru, ссылаясь на сообщения синоптиков.

В начале следующей недели столбики термометров будут показывать +21 градус, порывы ветра достигнут шести метров в секунду. Такие же погодные условия сохранятся и в следующие дни.

Реклама

В ближайшие выходные жителей города ожидает теплая солнечная погода. В субботу, 27 апреля, воздух прогреется до +27 градусов, а в воскресенье, 28 апреля, — до +24 градусов.