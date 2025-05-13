Жителей Ростова-на-Дону предупредили о затяжных ливнях

По прогнозам синоптиков, в середине мая в Ростове-на-Дону ожидается ухудшение погодных условий. Об этом рассказал сайт rostovgazeta.ru , ссылаясь на данные сервиса «Яндекс.Погода».

Так, 13 мая в городе будет около +18 градусов и пройдут дожди. Затем осадки вернутся через день. Ливни прогнозируют на неделю: с 15 по 21 мая включительно.

В частности, 18 мая обещают не только ливень, но и грозу. Есть вероятность града.