Жителей Ростова-на-Дону предупредили о затяжных ливнях
По прогнозам синоптиков, в середине мая в Ростове-на-Дону ожидается ухудшение погодных условий. Об этом рассказал сайт rostovgazeta.ru, ссылаясь на данные сервиса «Яндекс.Погода».
Так, 13 мая в городе будет около +18 градусов и пройдут дожди. Затем осадки вернутся через день. Ливни прогнозируют на неделю: с 15 по 21 мая включительно.
В частности, 18 мая обещают не только ливень, но и грозу. Есть вероятность града.
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