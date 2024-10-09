Жителей Ростова-на-Дону предупредили о похолодании в выходные

В выходные из Ростова-на-Дону уйдет летняя погода, на смену которой придет похолодание. Об этом сообщила rostovgazeta.ru.
В предстоящую субботу, 12 октября, в первой половине дня температура составит примерно +13…+14 градусов. Постепенно температура поднимется до +20 к обеду, но к вечеру снова снизится до +14 градусов. Ночью ожидается около +10 градусов.
В воскресенье погодные условия изменятся: температура будет колебаться в пределах +8…+9 градусов. В течение дня максимальная температура едва превысит +14 градусов, а к вечеру воздух охладится до +10.
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