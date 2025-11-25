Жителей Ростова-на-Дону предупредили о похолодании в первой декаде декабря

Резкий спад температуры воздуха в Ростове-на-Дону произойдет уже в первой декаде декабря. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на данные GISMETEO.

Так, в ночь на 10 декабря столбик термометра покажет отметку +2 градуса, а днем воздух прогреется всего до +5 градусов. Уже на следующую ночь похолодает до 0 градусов, спустя еще сутки — до -2.

По информации синоптиков, такая тенденция сохранится вплоть до окончания месяца. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +3 градусов.