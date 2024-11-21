Жителей Ростова-на-Дону предупредили о ливнях со снегом и сильном ветре

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Ростове-на-Дону во второй половине текущей недели. Подробнее рассказал сайт RostovGazeta.ru .

По данным метеорологов, в четверг, 21 ноября, прогнозируется юго-восточный ветер до 12 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут +14 градусов, ночью — +5 градусов.

В пятницу город накроют дожди, в результате чего за день выпадут порядка 4,9 миллиметра осадков. Днем температура воздуха составит +11 градусов, ночью — до +3 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

В выходные ливни усилятся, и к ним присоединится снегопад. Такая погода продержится до начала зимы.