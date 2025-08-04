Жителей Приморского края предупредили о температурных качелях и дождях

На этой неделе жителей Приморского края ждет переменчивая погода. Синоптики прогнозируют дождь, порывистый ветер и перепады температуры до +10 градусов, сообщил сайт «ФедералПресс».
По данным метеорологов, начало недели будет дождливым в восточных и северо-восточных районах. Однако уже к вечеру понедельника наступит жара до +31 градуса. Во вторник будет самый теплый день: в континентальных районах температура поднимется до +33 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до +13 градусов.
Со среды погода начнет меняться: из-за приближения нового атмосферного фронта днем будет не выше +29 градусов, а ночью — до +11 градусов в некоторых районах.
Во Владивостоке преимущественно без осадков, только кратковременные дожди в середине недели. Температура постепенно будет снижаться с +31 до +28 градусов, усилится северо-западный ветер.
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