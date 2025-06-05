Жителей Приморского края предупредили о сильных ливнях с грозами

По информации синоптиков, западные районы региона ожидают сильные осадки, принесенные приближающимся атмосферным фронтом. Основатель портала Руслан Юрковский предупредил, что грозовые ливни затронут обширные территории края — от Спасска-Дальнего до Лучегорска.

В остальных частях субъекта также возможны кратковременные дожди, однако интенсивность осадков будет значительно ниже, чем на западе. Прогнозируется, что ближе к полуночи дожди сместятся на северную часть Приморья, а южная и восточная территории останутся вне зоны влияния непогоды.